Погибла известная украинская гимнастка: первые подробности

Мастер спорта по гимнастике Любовь Рассихина погибла. Фото: Zaxid.net

Во Львове под колесами автомобиля погибла мастер спорта по гимнастике, судья международной категории Любовь Рассихина.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 июня возле Привокзального рынка. Рассихина шла на поезд, ехала к своей дочери. Об этом сообщил пресс-секретарь ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич.

Женщина погибла мгновенно, ей было 77 лет. Назаркевич рассказал, что Рассихина несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА. Была женой Бориса Рассихина, который сначала играл за ФК "Карпаты", а затем работал в тренерском штабе.

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Любовь и Борис Рассихины прожили вместе почти 60 лет.

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