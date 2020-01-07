Поезд в Борисполь сломался на второй неделе работы

Поезд направлялся в аэропорт. Фото: LB

Новый дизельный поезд на Борисполь сломался по дороге.

Поломка произошла около 14.15 7 января, сообщает LB.

"Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на одновагонный экспресс Pesa", - рассказал свидетель.

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Новый дизельный поезд, сделанный на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКр-3, запустили 27 декабря.

1 декабря во Польше поезд Интерсити врезался в фургон с украинцами. Авария произошла на участке между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки. Поезд двигался из Перемышля до Щецина.