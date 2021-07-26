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понедельник, 26 июля 2021 18:10

Поехали по делам: два месяца ищут женщину, которая загадочно исчезла с 4-летней дочерью

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В Черновицкой области разыскивают 21-летнюю Анжелу Ващук и ее дочь 4-летнюю Иванну из села Рашков.

28 мая женщина с дочкой поехали по делам в направлении поселка Чемеровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. К этому времени их местонахождение неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: cv.npu.gov.ua
  В Черновицкой области две месяца разыскивают 21-летнюю Анжелу Ващук и ее дочь 4-летнюю Иванну из села Рашков
В Черновицкой области две месяца разыскивают 21-летнюю Анжелу Ващук и ее дочь 4-летнюю Иванну из села Рашков

Анжела Ващук была одета в красный спортивный костюм и кроссовки. Женщина среднего телосложения, рост 165-170 см, длинные рыжие волосы, голубые глаза.

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Ее дочь Иванна Ващук худощавого телосложения, рост 120-130 см, имеет волнистые волосы и голубые глаза. Девочка была одета в черный спортивный костюм с белыми цветами и белые кроссовки.

Если кто-то располагает информацией о возможном местонахождении разыскиваемых - просят срочно сообщить в полицию по телефонам: (03731) 2 12 12, 0(98) 863 72 25, 0(50) 909 21 98 или по спецлинии "102 ".

В Виннице разыскали 43-летнюю Ольгу Шевчук, которая исчезла с месячным ребенком. Она ушла из дома на ул. Князей Кориатовичей, телефон и документы оставила дома.

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