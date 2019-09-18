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среда, 18 сентября 2019 07:52

Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор собирает силовиков

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Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор собирает силовиков
Имение Гонтаревых в селе Гореничи под Киевом загорелось ночью 17 сентября. Следователи подозревают поджог. Фото - ТСН

18 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования пожара, который уничтожил дом бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу. Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством генеральной прокуратуры", - сказано в сообщении.

Имение Гонтаревых в селе Гореничи под Киевом загорелось ночью 17 сентября. На месте полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету. Рассматривали несколько версий. Кроме поджога - короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. После просмотра записей с камер наблюдения у правоохранителей осталась единственная версия пожара - умышленный поджог.

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