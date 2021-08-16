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понедельник, 16 августа 2021 18:11

Подскочило давление после химии: медиков обвинили в смерти 12-летнего пациента

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Подскочило давление после химии: медиков обвинили в смерти 12-летнего пациента
В Харькове медиков обвиняют в смерти 12-летнего пациента. Они не помогли ребенку с кровоизлиянием после химиотерапии. Фото: pixabay.com

В Харьковской больнице скорой и неотложной помощи в отделении умер 12-летний мальчик. У него подскочило давление после химиотерапии, произошло кровоизлияние.

Мальчика туда доставили из больницы №16. Но никакой помощи ребенку не оказали, рассказала знакомая мальчика Ирина Гиренко.

"Ребенок боролся до последнего, он был сильный. С 23:00 1 августа и до утра его продержали в отделении нейрохирургии, не оказали никакой экстренной помощи, его даже не капали, чтобы снизить давление и чтобы не образовался сгусток. Так, не было назначено никакое лечение, к утру ребенок мучился в отделении, рвал. Образовался сгусток, который пришлось удалять. Врач не пообщался даже с гематологом ребенка, не говоря о матери, которая его просила спасать своего ребенка. А дотянул до утра", - рассказывает Ирина.

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Она уверена, что если бы мальчику своевременно оказали помощь, а не теряли пять часов, то его можно было бы спасти.

В больнице скорой и неотложной помощи, сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Создали комиссию, которая начала работу 10 августа. Результаты проверки будут известны после 20 числа, рассказали медики, передает издание РЕДПОСТ.

В Луцке от пневмонии умерла 5-летняя Виктория Смаль. Ее родители обвиняют медиков в халатности. Рентген и УЗИ ребенку сделали только на третий день после госпитализации, в то время как у девочки держалась высокая температура.

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