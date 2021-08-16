Подскочило давление после химии: медиков обвинили в смерти 12-летнего пациента

В Харьковской больнице скорой и неотложной помощи в отделении умер 12-летний мальчик. У него подскочило давление после химиотерапии, произошло кровоизлияние.
Мальчика туда доставили из больницы №16. Но никакой помощи ребенку не оказали, рассказала знакомая мальчика Ирина Гиренко.
"Ребенок боролся до последнего, он был сильный. С 23:00 1 августа и до утра его продержали в отделении нейрохирургии, не оказали никакой экстренной помощи, его даже не капали, чтобы снизить давление и чтобы не образовался сгусток. Так, не было назначено никакое лечение, к утру ребенок мучился в отделении, рвал. Образовался сгусток, который пришлось удалять. Врач не пообщался даже с гематологом ребенка, не говоря о матери, которая его просила спасать своего ребенка. А дотянул до утра", - рассказывает Ирина.
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Она уверена, что если бы мальчику своевременно оказали помощь, а не теряли пять часов, то его можно было бы спасти.
В больнице скорой и неотложной помощи, сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Создали комиссию, которая начала работу 10 августа. Результаты проверки будут известны после 20 числа, рассказали медики, передает издание РЕДПОСТ.
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