Подросток спускался с 4-го этажа на простынях и сорвался вниз

Подросток хотел на простынях спуститься вниз Фото: pixabay.com

В Умани Черкасской области 12-летний парень упал с 4-го этажа.

Подросток хотел на простынях спуститься вниз, сообщила прессекретарка КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областного совета" Ирина Назарок, передает tsn.ua.

О падении ребенка диспетчеру екстренкы сообщил очевидец.

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"Как рассказал медикам сам парень, он находился дома с 6-летним ребенком. Родители были на работе и входные двери были закрыты. Поэтому подросток, связав вместе простыни и спустив их с окна 4-го этажа, решил таким образом попасть на улицу . Но во время спуска он сорвался вместе с простынями ", - говорит Ирина Назарок.

Медики осмотрели мальчика и доставили его в больницу. Предварительно у ребенка диагностировали перелом голени.

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