Подросток ограбил своего ровесника Фото: pershij.com.ua

В городе Одесса в Малиновском районе случайно познакомились двое парней. 17-летний подросток помог подняться на несколько месяцев моложе себя парню, когда тот упал с велосипеда. А он избил его и ограбил. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Одесской области.

Подростки решили присесть пообщаться, после того как один парень помог подняться другому. Во время разговора начали ссориться. Младший избил старшего, отобрал у него сумку и поехал домой. Потерпевший обратился в полицию.

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После нескольких дней поиска полицейским удалось найти парня. Из вещей, которые были в сумке подростка, он вернул только наушники. Свитер и зарядное устройство парень выбросил.

В полиции открыли уголовное производство за грабеж. Подростку грозит от 4-х до 6 лет лишения свободы.

Обокрал ломбард на полмиллиона гривен. В Одессе подросток и его сообщник похитили из ломбарда драгоценные ювелирные изделия.