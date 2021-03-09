Подросток "наелся" таблеток и запил их алкоголем

Шкоряр проживает с бабушкой Фото: pixabay.com

В Никополе Днепропетровской области девятиклассник наелся таблеток и запил их алкоголем.

Инцидент произошел 8 марта, пишет "Днепр Время". Парня нашли возле дома №7 на ул. Героев Чернобыля. Его сразу же завезли в больницу.

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Причины такого поступка школьника пока неизвестны. Полицейские выяснили, что парня воспитывает бабушка, поскольку его мать лишили родительских прав.

В Калуше Ивано-Франковской области 2 школьницы наглотались парацетамола. Одна - 12-летняя ученица лицея №10, другая - 11-летняя ученица лицея им. Дмитрия Бахматюка. Обе девочки из хороших семей.