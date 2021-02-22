Подросток издевался над одноклассником сиротой

Булер издевался над парнем-сиротой Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсоне 16-летний школьник унижал и запугивал одноклассника.

Буллер издевался над парнем-сиротой, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"О случае буллинга в полицию сообщило руководство одного из учебных заведений города Херсона. Жертвой унижений и запугивания со стороны 16-летнего одноклассника стал ученик-сирота. Обидчик морально унижал сироту и угрожал ему физической расправой", - говорится в сообщении.

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По словам потерпевшего, одноклассник отобрал у него мобильный телефон, взамен обещал не бить. А обидчик утверждает, что парень якобы сам отдал ему мобильный. Когда о ситуации узнали учителя и руководство учебного заведения, буллер вернул мобильный однокласснику.

С обидчиком и его матерью пообщались полицейские. Женщина обещала, что повлияет на поведение сына. На парня составили административный протокол.

В одной из школ Бериславского района Херсонской области перед уроком физкультуры подрались 11-летние одноклассники. Пострадавший пришел домой и пожаловался матери на травлю.