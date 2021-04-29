Подросток брызнул в учительницу из газового баллончика: что говорят в школе

Известно, что у школьника месяц назад умерла мать, а учительница начала ему угрожать тем, что позвонит ей и расскажет как он себя ведет и срывает уроки Фото: telegraf.com.ua

В Одессе в школе №22 на уроке математики произошел конфликт между учеником и учителем. В результате восьмиклассник брызнул в лицо женщины из газового баллончика.

Произошедший инцидент прокомментировали директор и психолог школы, пишет Odessa Online. По словам школьного психолога Александры Мельник, восьмиклассник осознает свою вину и объясняет свой поступок переживаниями из-за недавней смерти матери.

"Вчера я общалась с Даниилом, ему была оказана психологическая помощь. За весь период, что я работаю в школе, не было никаких жалоб на этого ребенка со стороны учителей и одноклассников", - рассказала психолог.

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Директор школы Оксана Смирнова сказала, что все педагоги были в курсе того, что у ребенка недавно умерла мать. Однако учитель информатики Татьяна Скрипник не вела уроки в этом классе, а была на замене, поэтому о трагедии в семье ученика не знала.

В полиции действия 15-летнего подростка квалифицировали как хулиганство.

Инцидент произошел в Одесской школе №22 на уроке математики 28 апреля. У школьника месяц назад умерла мать, а учительница начала ему угрожать тем, что позвонит ей и расскажет, как он ведет себя и срывает уроки. Учительницу после инцидента забрала бригада "скорой".