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вторник, 01 июня 2021 07:47

Подростки занялись сексом у церкви. Видео выложили в сеть (18+)

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Подростки занялись сексом у церкви. Видео выложили в сеть (18+)
В Хмельницком подростки занялись сексом прямо у церкви. Фото: pixabay.com

В Хмельницком подростки занялись оральным сексом у церкви и сняли это на видео.

На ролике, который выложили в сеть, юноша снимает "пикантный процесс". А потом переводит камеру на храм с возгласом: "Православненько".

"Героями" этого видео является 18-летний Никита и Мария. Девушка якобы несовершеннолетняя. пишет Telegram канал "Катарсис".

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После волны возмущения в соцсетях подростки записали видео с извинениями.

"Хочу попросить прощения за видео, снятое у церкви. Это был глупый поступок, такого больше не повторится", - заверил парень.

"Хочу попросить прощения перед каждым, чью веру мы затронули этим глупым видео. Я не думала, что будут такие последствия. Нашему поступку нет оправдания", - отметила девушка.

В Хусте Закарпатской области пара занялась сексом, прислонившись к зданию местной ветаптеки, напротив церкви. Оживленная трасса и куча свидетелей рядом парочку не смущали.

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01
июня

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