В Закарпатской области на медиков напали подростки. Фото: thk.kiev

В Закарпатской области в селе Белки Иршавского района подростки забросали камнями машину "скорой".

По предварительным данным, инцидент произошел при участии подростков из местного цыганского поселения. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Медики позвонили в полицию и сообщили, что во время выезда на вызов, ночью 28 июня, на авто скорой помощи напали. Когда правоохранители приехали на место инцидента, нападавшие уже скрылись.

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"По словам медиков, это были местные подростки, но это была ночь и они не успели их нормально разглядеть. К счастью, никто из медработников не пострадал, в отличие от машины: там повреждения корпуса и разбито лобовое стекло", - рассказали в полиции.

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