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суббота, 06 ноября 2021 02:52

Подростки устроили перекур в метро

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Подростки устроили перекур в метро
На место возбуждения вызвали полицию. Фото: скриншот с видео

Утром 5 ноября на станции харьковского метро Героев труда заметили курящих электронную сигарету подростков.

Соответствующее видео распространил в Telegram "Труха Харьков".

"Мелкие пизд*ки к концу трудовой недели настолько устали от каникул, что решили устроить перекур в метро. Еще и начали качать права работницы метрополитена об отсутствии маски. Родителям большой привет. Похоже, на уши кто-то давно не получал", - говорится в описании видео.

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На кадрах видно, что подростки были без масок. До появления полицейских нарушители успели скрыться, рассказал Status Quo пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер.

"Наша сотрудница сделала им замечания и вызвала полицию. Молодые люди успели забежать в поезд и скрыться до появления полиции", - отметил Битнер.

Во время поездки в метро Киева двое пассажиров начали курить сигареты и снимать это на видео. Оно появилось в сети. В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Мол, когда одни не могут добраться на работу из-за отсутствия спецпропусков, другие устраивают такое. Нарушителей вычислили и задержали.

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