Подростки избили охранника супермаркета из-за замечания

В Киеве подростки избили охранника супермаркета, который сделал им замечание за кражу товара.
Инцидент произошел в магазин возле станции метро "Дарница". Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Группа подростков набросилась на охранника, который сделал им замечание, чтобы те не воровали. Охранник вызвал полицию, но через некоторое время вместо правоохранителей снова зашли эти самые подростки и снова избили охранника", - говорится в сообщении.
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