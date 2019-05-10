Подростки избили и бросили в фонтан прохожего

Подростки избили мужчину возле одного из столичных ТЦ ФОТО: https://volynonline.com

В Киеве вечером, 9 мая, возле ТЦ Gulliver во время драки подростков пострадал прохожий человек. Он хотел заступиться за одного из ребят. Вследствии его избили и бросили в фонтан.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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"Двое подростков вели себя неадекватно. Мужчина, который на видео в белой кофте, хотел заступиться за мальчика. В результате, его начали бить тоже, а потом забросили в фонтан", - говорится в сообщении.

В Киеве толпа подростков до полусмерти избил мужчину в метро без видимой на то причины.