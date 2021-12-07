Подростка упекли за решетку за публичное сожжение флага Украины

Подростку назначили наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком год. Фото: pixabay.com

В Ильичевском районном суде Мариуполя Донецкой области вынесли приговор 17-летнему вандалу, который поджег государственный флаг Украины и выложил фото.

Преступление совершил 7 августа 2021 года, сообщила Донецкая областная прокуратура в Facebook.

"Прокуроры в суде доказали, что житель Мариуполя, находясь в лесополосе на территории Кальмиусского района, поджег флаг Украины, после чего выложил его фото в социальной сети. 17-летнего юношу признали виновным в публичном надругательстве над государственным флагом", - говорится в сообщении.

За совершенное подростка наказали одним годом лишения свободы с испытательным сроком на год.

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В селе Можняковка на Луганщине возле одного из магазинов неизвестный сорвал и поджег государственный флаг Украины. Мужчину задержали. Им оказался 25-летний житель села Танюшовка, который на момент совершения правонарушения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.