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понедельник, 06 сентября 2021 23:50

Подрались водители мусоровоза и трамвая

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Подрались водители мусоровоза и трамвая
На Дегтяревской подрались водители. Скриншот УНИАН

В Киеве подрались водители мусоровоза и трамвая.

Они не смогли разминуться на дороге, сообщает "Оперативная Украина Инфо".

Инцидент произошел на улице Дегтяревской в Шевченковском районе. Водитель мусоровоза выехал на трамвайные рельсы. Это возмутило водителя трамвая, который вышел выяснять отношения на рельсы. Мужчины сначала ругались, а потом стали драться.

Свидетелями ситуации стали другие водители - они начали сигналить, потому что не могли проехать через пробку.

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В Николаеве пассажир не успел на трамвай и решил "отомстить".

Он забежал вперед транспортного средства и бежал так несколько кварталов вместо того, чтобы дождаться следующего. Момент курьезной пробежки попал на авторегистратор и появился в сети.

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