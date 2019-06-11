Подозреваемый в убийстве "Сармата" не явился в суд "по болезни"

Подозреваемый в убийстве "Сармата" не явился в суд. Фото: Громадське

Подозреваемый в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаил Сигида не явился на рассмотрение собственного заявления, сообщив суду о том, что находится на стационарном лечении.

На заседание суда не явились и защитники Михаила Сигиды, - сообщает Громадське.

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"Сигида утром пытался лечь на лечение в столичную клинику" Борис ", а вчера подозреваемый затягивал процесс. Сначала просил предоставить ему государственного защитника, а когда суд одобрил предоставление появился его частный адвокат, ждал все время в автомобиле. Затем они несколько часов знакомились с материалами дела и объявили отвод судьи ", - пояснил начальник криминальной полиции Вячеслав Абороськин.

Печерский районный суд Киева провел неанонсированного заседание по делу убийства участника боевых действий Виталия Олешко, позывной "Сармат".

Суд отпустил под домашний арест Михаила Сигиди - подозреваемого в организации заказного убийства ветерана.