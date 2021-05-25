Подозреваемый в расстреле двух мужчин рассказал свою версию

Давид Дзвотов из Запорожья получил ранение из дробовика в живот во время стрельбы в Кирилловке. Состояние его было тяжелое. Ежедневно пострадавшему делали переливание крови. Спасти его смогли. Фото: 061.ua

Подозреваемый в стрельбе в Кирилловке, в результате которого пострадал 46-летний и погиб 18-летний мужчина, находится под стражей.

Рассказал, что ему разбили нос во время драки. Поэтому стрелял, чтобы защититься. Между его компанией и еще одной, которая передвигалась на BMW Х5, произошел конфликт. После этого он ушел на базу, где они временно проживали, сел в свою "Газель" и вернулся на место конфликта. Взял ружье и выстрелил в воздух. Но BMW в это время двигалась на него. Потому выстрелил еще раз - уже в сторону авто. А потом вернулся на базу, собрал вещи и уехал домой - в Днепр, пишет ria-m.tv.

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Все события зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на здании магазина. Адвокат подозреваемого настаивает - его клиент сделал неприцельный выстрел. И не собирался убивать. А выстрелил в авто, потому что и сам пострадал. Кроме того, не уклонялся от следствия, а просто принимал меры для сохранения своей жизни.

Прокурор отметил, что до стрельбы подозреваемый не был лишен возможности сообщить о конфликте в полицию, отделение которой находится на расстоянии примерно 200 м от места конфликта. Кроме того, угрозы жизни подозреваемого в момент, когда он открыл стрельбу, не было.

Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Конфликт между двумя компаниями отдыхающих произошел Кирилловке 17 мая. В результате ранения из дробовика получили двое - жители Запорожья 18 и 46 лет. Стрелец пытался скрыться на грузовике "Газель". 34-летнего жителя Днепра полицейские задержали на трассе Харьков - Симферополь. Во время обыска в автомобиле нашли ружье. По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство. Суд арестовал подозреваемого. 18-летний потерпевший умер.