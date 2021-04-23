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пятница, 23 апреля 2021 15:27

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве Марии Борисовой повесился в камере

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Подозреваемый в изнасиловании и убийстве Марии Борисовой повесился в камере
В селе Счастливое Херсонской 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. Его причастность установили с помощью ДНК. Фото: скриншот с видео

В херсонском СИЗО повесился подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое.

В петле его обнаружили сегодня утром, 23 апреля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Он повесился в СИЗО. Сообщение об этом в полицию поступило сегодня в 6:14", - сообщила пресс-секретарь полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь, передает "Сегодня".

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Подозреваемый якобы оставил предсмертную записку, однако в полиции пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Мужчину держали в камере только с одним соседом, потому что боялись, что другие задержанные устроят самосуд. Он дождался, пока сокамерник заснет, и порвал на куски постельное белье. Из нее сделал "веревку", привязал ее к оконной решетке и повесился. Когда сосед проснулся, мужчина уже был мертв, пишет "Новый день".

Также уточняется, что в записке мужчина просил прощения у дочери и настаивал на своей невиновности.

11 апреля прошел месяц, как в Счастливом Алешковского района Херсонской области нашли тело пропавшей 7-летней Марии Борисовой. Ее изнасиловали и задушили. Тело запихнули в мешок и выбросили в недостроенном сарае недалеко от дома. Подозреваемый - 62-летний Николай. Имел четыре судимости за хулиганство и избиение. Вышел из тюрьмы в 2005-м.

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