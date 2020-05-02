Подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова выпустили из СИЗО

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1053
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 693
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1638
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1431
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3474
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2376
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4779
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 918
Фото
Все фото
3
5
4
5
3
Бизнесмен-иностранец &quot;заказал&quot; продавщицу магазина
Бизнесмен-иностранец "заказал" продавщицу магазина
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Женщину, которая гуляла с головой дочери, отправили в СИЗО
Женщину, которая гуляла с головой дочери, отправили в СИЗО
Мать обезглавила дочь: новые фото с места преступления
Мать обезглавила дочь: новые фото с места преступления
Что известно о женщине, которая ходила с отрезанной головой дочери
Что известно о женщине, которая ходила с отрезанной головой дочери
Видео
Все видео
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Мать обезглавила дочь: в полиции опровергли важную информацию
Мать обезглавила дочь: в полиции опровергли важную информацию
Появилось видео жуткой аварии на Закарпатье
Появилось видео жуткой аварии на Закарпатье
С России могут снять "азовский пакет" санкций
С России могут снять "азовский пакет" санкций
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3195
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2322
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1494
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 306
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
суббота, 02 мая 2020 16:33

Подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова выпустили из СИЗО

  Комментировать
Подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова выпустили из СИЗО
Подозреваемые вышли под задаток. Фото: "5 канал"

Из СИЗО вышли двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Отпустили бывшего полицейского Владимира Петровца и гражданского Дмитрия Кривошея. Их выпустили под залог еще в марте, однако журналистам об этом стало известно только сейчас, передает "Громадське".

"Да, их выпустили еще в начале марта. Они молча внесли залог и вышли". - подтвердила бабушка убитого мальчика Александра Тлявова.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", - отметил адвокат одного из обвиняемым Виктор Чевгуз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убивство Кирилла Тлявова: уволии 6 полицейских

Ранее сумма залога составляла 273 тыс. грн. До какой суммы ее уменьшили, неизвестно.

Под стражей остался бывший полицейский Иван Приходько. Ему продлили меру пресечения до 26 июня. Еще один подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательствам.

31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Случайно попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который играл возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. Патрульным объявили подозрение и арестовали без права на залог.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова выпустили из СИЗО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Впервые написали о лохнесском чудовище

После кровавого убийства женщины констеблям стали выдавать резиновые перчатки

Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов

Основали политическую организацию

Ликвидировали террориста №1

48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара

В столице поехал первый электротрамвай

Лицей открыли губернатор и аббат

Самое читаемое
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие 4 Просмотров: 101686
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
5
 Просмотров: 21537
&quot;Ошибка молодости&quot;: показали фото девочки, которой мать отрезала голову
"Ошибка молодости": показали фото девочки, которой мать отрезала голову Просмотров: 15021
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 11016
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 9063
Происшествия
Спасал дочь: в Донецкой области утонул мужчина
Спасал дочь: в Донецкой области утонул мужчина Просмотров: 99
В Венесуэле при попытке побега из тюрьмы погибли более 40 человек
В Венесуэле при попытке побега из тюрьмы погибли более 40 человек Просмотров: 108
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
 Просмотров: 477
В столице такси въехало в остановку
В столице такси въехало в остановку Просмотров: 225
Поймали молодых людей, которые сорвали государственный флаг
Поймали молодых людей, которые сорвали государственный флаг 2 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
5
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
3
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
3
Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка
3
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
Голосов: 3450
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua