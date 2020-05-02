Подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова выпустили из СИЗО

Подозреваемые вышли под задаток. Фото: "5 канал"

Из СИЗО вышли двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Отпустили бывшего полицейского Владимира Петровца и гражданского Дмитрия Кривошея. Их выпустили под залог еще в марте, однако журналистам об этом стало известно только сейчас, передает "Громадське".

"Да, их выпустили еще в начале марта. Они молча внесли залог и вышли". - подтвердила бабушка убитого мальчика Александра Тлявова.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", - отметил адвокат одного из обвиняемым Виктор Чевгуз.

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Ранее сумма залога составляла 273 тыс. грн. До какой суммы ее уменьшили, неизвестно.

Под стражей остался бывший полицейский Иван Приходько. Ему продлили меру пресечения до 26 июня. Еще один подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательствам.

31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Случайно попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который играл возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. Патрульным объявили подозрение и арестовали без права на залог.