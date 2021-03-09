Подозреваемой в убийстве киберполицейской избрали меру пресечения

Киевлянка Святослава Петрова около 10 лет работала в полиции, последние 3 - в киберполиции. Ее нашли убитой ночью 7 марта. Подозреваемая - давняя подруга. Фото: facebook.com/Святослава Богдановна

37-летнюю Юлию Тугареву, которую подозревают в убийстве инспектора департамента киберполиции 37-летней Святославы Петровой, взяли под стражу без права на залог.

Такое решение сегодня, 9 марта, вынес Шевченковский райсуд Киева.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы. В дальнейшем по показаниям подозреваемой изъято предполагаемое орудие преступления - нож. Продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств и мотивов убийства. Назначен ряд экспертных исследований", - рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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Защита подозреваемой настаивал на мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Будут ли подавать апелляцию - пока не известно.

Подозреваемая будет оставаться за решеткой минимум до 5 мая.

На просп. Николая Бажана в Дарницком районе Киева убили 37-летнюю Святославу Петрову 7 марта. Тело нашли около 3.00. Была старшим инспектором Департамента киберполиции. Женщину ударили несколько раз бутылкой по голове и нанесли более 40 ножевых ударов. Подозреваемую задержали. Ею оказалась 37-летняя подруга убитой.