Подожженная беременная и 13-летний с арматурой в голове: новости, которые потрясли Украину в течение недели

Уходящая неделя всколыхнул Украину рядом трагических и неприятных событий. В морге Борщевского райбольницы в Тернопольской области перепутали покойников - 52-летнюю Надежду Двирник и 94-летнюю Василису Доценко. Подмену обнаружила дочь 52-летней женщины. Вызвала полицию и правоохранительные органы оперативно выяснили, куда делось тело. Выяснилось, нале Двирник уже похоронили под чужим именем. Потому женщину пришлось выкапывать.
А в Одесской области за неделю застрелились два пограничника. 24 мая в авиаотряде на ул. Инглези в Одессе в голову себе из табельного оружия выстрелил 41-летний майор. Сделал это якобы из-за семейных проблем. Другой покончил с собой в служебном кабинете в поселке Тарутино 28 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Написал записку и ушел из дома: пропавшего студента нашли в петле
Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.
В Виннице на ул. Ивана Богуна 43-летняя Наталья Дзись за рулем внедорожника Haval снесла кирпичный забор и сбила школьника 13-летнего Андрея Тарасюка. Авария произошла утром 24 мая, когда парень шел в школу. Водитель была пьяна в стельку - уровень алкоголя в крови превышал норму в 16 раз. Школьник в тяжелом состоянии. Ему прошила голову арматура. У него открытая черепно-мозговая травма и многочисленные переломы конечностей. За его жизнь борются медики областной детской больницы. Дзись арестовали с правом внести более 180 тыс. грн залога. Эту сумму она внесла и вышла из изолятора.
В Николаеве 25 мая задержали подозреваемого в убийстве историка и краеведа 67-летнего Владимира Щукина. Им оказался 29-летний местный житель. С профессором познакомился в соцсети. Пришел к нему в гости. Но во время внезапного конфликта избил знакомого и порезал. Сам убежал. Его разыскивали почти две недели.
На выезде из села Сычавка Одесской области 25 мая 28-летняя Дарья Герасимова за рулем ВАЗ не пропустил Toyota Hiace, когда выезжала со второстепенной дороги на главную. В результате столкновения погибла на месте. В авто с женщиной были ее 50-летняя мать, сын и дочь 8 и 6 лет. Они попали в больницу. Еще одна дочь Дарьи была в то время в детском саду. Известно, что дети остались круглыми сиротами. Их отец повесился несколько лет назад.
В Кривом Роге на Днепропетровщине 26 мая 17-летний парень облил бензином и поджег 21-летнюю сожительницу. Это произошло в квартире по ул. Соборности. Женщина - на 17-й неделе беременности. У нее обожжено 70% тела. Находится в крайне тяжелом состоянии, говорит заведующий приемного отделения больницы №2 Владимир Степанов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяная в стельку мать свалила коляску с ребенком: прогулка попала на видео
"Она находится в крайне тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии ожогового отделения. Прогноз сможем предоставить в течение следующих трех дней", - сказал врач.
Женщина имеет двоих несовершеннолетних детей, в течение двух лет совместно проживала с 17-летним подозреваемым, говорит Оксана Лесонен с криворожской милиции. Он с места происшествия скрылся. Его задержали.
На горе Геик Сивриси в Турции нашли тело одесситки 42-летней Яны Кривошеи 28 мая. Женщина приехала на отдых 1 числа. На следующий день поднялась на вершину, прислала матери фото оттуда и исчезла. 10 мая должна была вернуться домой, но не прилетела. Тогда родные женщины сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась поисковая операция. К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров и дроны. Тело заметил военный самолет с оптикой. Родные предполагают, Яна сбилась с маршрута. И, скорее всего, или покатилась на сыпучке к обрыву, или - подошла, чтобы посмотреть, очень близко и упала. И улетев в пропасть на 100 м, оказалась в ущелье. Смерть была мгновенной. Окончательные причины устанавливают турецкие эксперты. Родные планируют уже в среду, 2 мая, привезти тело Яны домой.
На Черниговщине вынесли приговор 31-летнему Андрею Осадчему, который зарезал сына 8-летнего Никиту. Трагедия произошла вблизи села Скоренец в августе прошлого года. Мужчина 106 раз ударил сына кухонным ножом, а потом бил его камнем по лицу и телу. Андрея Осадчего признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Он будет находиться в больнице психиатрической помощи со строгим наблюдением после вступления решения суда в законную силу. До того оставаться в областной психиатрической больнице.
Комментарии