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воскресенье, 30 мая 2021 15:13

Подожженная беременная и 13-летний с арматурой в голове: новости, которые потрясли Украину в течение недели
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Уходящая неделя всколыхнул Украину рядом трагических и неприятных событий. В морге Борщевского райбольницы в Тернопольской области перепутали покойников - 52-летнюю Надежду Двирник и 94-летнюю Василису Доценко. Подмену обнаружила дочь 52-летней женщины. Вызвала полицию и правоохранительные органы оперативно выяснили, куда делось тело. Выяснилось, нале Двирник уже похоронили под чужим именем. Потому женщину пришлось выкапывать.

А в Одесской области за неделю застрелились два пограничника. 24 мая в авиаотряде на ул. Инглези в Одессе в голову себе из табельного оружия выстрелил 41-летний майор. Сделал это якобы из-за семейных проблем. Другой покончил с собой в служебном кабинете в поселке Тарутино 28 мая.

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Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.

Автор: facebook.com/Ирина Доценко
  Наталья Дзись состоит на учете у нарколога из-за алкоголизма. В тот день за руль села пьяная в дым. Уровень алкоголя в крови превышал норму в 16 раз
Наталья Дзись состоит на учете у нарколога из-за алкоголизма. В тот день за руль села пьяная в дым. Уровень алкоголя в крови превышал норму в 16 раз

В Виннице на ул. Ивана Богуна 43-летняя Наталья Дзись за рулем внедорожника Haval снесла кирпичный забор и сбила школьника 13-летнего Андрея Тарасюка. Авария произошла утром 24 мая, когда парень шел в школу. Водитель была пьяна в стельку - уровень алкоголя в крови превышал норму в 16 раз. Школьник в тяжелом состоянии. Ему прошила голову арматура. У него открытая черепно-мозговая травма и многочисленные переломы конечностей. За его жизнь борются медики областной детской больницы. Дзись арестовали с правом внести более 180 тыс. грн залога. Эту сумму она внесла и вышла из изолятора.

Автор: facebook.com/anton.danylevych
  Винницкие врачи борются за жизнь семиклассника 13-летнего Андрея Тарасюка. Его снесли на тротуаре пьяная Наталья Дзись на внедорожнике
Винницкие врачи борются за жизнь семиклассника 13-летнего Андрея Тарасюка. Его снесли на тротуаре пьяная Наталья Дзись на внедорожнике

В Николаеве 25 мая задержали подозреваемого в убийстве историка и краеведа 67-летнего Владимира Щукина. Им оказался 29-летний местный житель. С профессором познакомился в соцсети. Пришел к нему в гости. Но во время внезапного конфликта избил знакомого и порезал. Сам убежал. Его разыскивали почти две недели.

Автор: mk.npu.gov.ua
  В Николаеве убили краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. Подозреваемого задержали. Это 29-летний мужчина, с которым историк познакомился в соцсети
В Николаеве убили краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. Подозреваемого задержали. Это 29-летний мужчина, с которым историк познакомился в соцсети

На выезде из села Сычавка Одесской области 25 мая 28-летняя Дарья Герасимова за рулем ВАЗ не пропустил Toyota Hiace, когда выезжала со второстепенной дороги на главную. В результате столкновения погибла на месте. В авто с женщиной были ее 50-летняя мать, сын и дочь 8 и 6 лет. Они попали в больницу. Еще одна дочь Дарьи была в то время в детском саду. Известно, что дети остались круглыми сиротами. Их отец повесился несколько лет назад.

Автор: od.npu.gov.ua
  Во время столкновения ВАЗ и Toyota при выезде из села Сычавка Одесской области погибла 28-летняя женщина
Во время столкновения ВАЗ и Toyota при выезде из села Сычавка Одесской области погибла 28-летняя женщина

В Кривом Роге на Днепропетровщине 26 мая 17-летний парень облил бензином и поджег 21-летнюю сожительницу. Это произошло в квартире по ул. Соборности. Женщина - на 17-й неделе беременности. У нее обожжено 70% тела. Находится в крайне тяжелом состоянии, говорит заведующий приемного отделения больницы №2 Владимир Степанов.

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"Она находится в крайне тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии ожогового отделения. Прогноз сможем предоставить в течение следующих трех дней", - сказал врач.

Женщина имеет двоих несовершеннолетних детей, в течение двух лет совместно проживала с 17-летним подозреваемым, говорит Оксана Лесонен с криворожской милиции. Он с места происшествия скрылся. Его задержали.

Автор: dp.npu.gov.ua
  В Кривом Роге 17-летний во время конфликта облил бензином и поджег 21-летнюю сожительницу. Потерпевшая в больнице
В Кривом Роге 17-летний во время конфликта облил бензином и поджег 21-летнюю сожительницу. Потерпевшая в больнице

На горе Геик Сивриси в Турции нашли тело одесситки 42-летней Яны Кривошеи 28 мая. Женщина приехала на отдых 1 числа. На следующий день поднялась на вершину, прислала матери фото оттуда и исчезла. 10 мая должна была вернуться домой, но не прилетела. Тогда родные женщины сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась поисковая операция. К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров и дроны. Тело заметил военный самолет с оптикой. Родные предполагают, Яна сбилась с маршрута. И, скорее всего, или покатилась на сыпучке к обрыву, или - подошла, чтобы посмотреть, очень близко и упала. И улетев в пропасть на 100 м, оказалась в ущелье. Смерть была мгновенной. Окончательные причины устанавливают турецкие эксперты. Родные планируют уже в среду, 2 мая, привезти тело Яны домой.

Автор: facebook.com/slava.krivosheya
  Последнее фото одесситки Яны Кривошеи, которое она сделала на вершине горы Геик Сивриси в Турции. Во время спуска женщина сбилась с маршрута и упал в ущелье с более стометровой высоты. Погибла мгновенно
Последнее фото одесситки Яны Кривошеи, которое она сделала на вершине горы Геик Сивриси в Турции. Во время спуска женщина сбилась с маршрута и упал в ущелье с более стометровой высоты. Погибла мгновенно

На Черниговщине вынесли приговор 31-летнему Андрею Осадчему, который зарезал сына 8-летнего Никиту. Трагедия произошла вблизи села Скоренец в августе прошлого года. Мужчина 106 раз ударил сына кухонным ножом, а потом бил его камнем по лицу и телу. Андрея Осадчего признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Он будет находиться в больнице психиатрической помощи со строгим наблюдением после вступления решения суда в законную силу. До того оставаться в областной психиатрической больнице.

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Дата
30
мая

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