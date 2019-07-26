Подделали тысячи евро - в столице задержали фальшивомонетчиков

В Киеве подделывали иностранную валюту. Фото: прокуратура

В Киеве задержали группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты на территории столицы

"Во время досудебного расследования проведено контроль за совершением преступления в виде оперативной закупки", - сообщает прокуратура Киева.

Правоохранители провели обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. Обнаружили и изъяли почти 2 тыс. купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тыс. евро.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления.

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В суд направили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

В Киеве неизвестные с оружием напали на пункт обмена валют утром 8 февраля. Преступление случился на Оболонском проспекте, возле станции метро Почайна.