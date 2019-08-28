Под завалами в Дрогобыче ищут тело женщины

Под обвалами погибли две женщины. Фото: ГСЧС

Тело погибшей женщины продолжают искать под завалами дома в Дрогобыче Львовской области.

"Погибли мужчина и женщина, которую до сих пор ищут под завалами. На подмогу прибыли представители Мобильно-спасательного центра быстрого реагирования. Работают кинологи, которые ищут под завалами погибшую", - говорится в сообщении Дрогобычского городского совета.

В результате обрушения в доме семь человек доставлены в больницу. Среди них двое взрослых и пятеро детей.

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В КП "Управляющий ЖЭО" сообщили, что за последние годы жалоб относительно технического состояния здания не поступало.

Из-под завалов разрушенного дома в Дрогобыче Львовской области позвонил ребенок. Об этом звонке спасателям сообщил человек в шоковом состоянии.