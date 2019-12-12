Под завалами нашли последние тела погибших в Одесском колледже

Тело одного человека нашли в 22:30 во время разбора завалов. Еще двух обнаружили около полуночи Фото: ТСН

Вечером 11 декабря на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили последние три тела.

Тело одного человека нашли в 22:30 во время разбора завалов. Еще двух обнаружили около полуночи, пишет пресс служба ДСНС Украины.

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Людей пока не идентифицировали.

В результате пожара, по последним данным, погибли 16 человек, еще 30 человек пострадали. В полиции сначала заявили, что рассматривают две версии возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог. Позже появилась третья версия: неосторожное обращение с огнем.

Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на улице Троицкой, произошел пожар. Его тушили почти сутки. Суд отправил под круглосуточный домашний арест и отстранил от должности директора колледжа.