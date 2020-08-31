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понедельник, 31 августа 2020 10:00

Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
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5 лет назад 31 августа во стенами Верховной Рады несколько тысяч людей протестовали против изменений в Конституцию относительно децентрализации. Из толпы в спецназовцев бросили гранату. В результате взрыва более 140 человек травмированы. 4 нацгвардийцев - погибли
Фото: bbc.com
5 лет назад 31 августа во стенами Верховной Рады несколько тысяч людей протестовали против изменений в Конституцию относительно децентрализации. Из толпы в спецназовцев бросили гранату. В результате взрыва более 140 человек травмированы. 4 нацгвардийцев - погибли
5 лет назад 31 августа во стенами Верховной Рады несколько тысяч людей протестовали против изменений в Конституцию относительно децентрализации. Из толпы в спецназовцев бросили гранату. В результате взрыва более 140 человек травмированы. 4 нацгвардийцев - погибли
5 лет назад 31 августа во стенами Верховной Рады несколько тысяч людей протестовали против изменений в Конституцию относительно децентрализации. Из толпы в спецназовцев бросили гранату. В результате взрыва более 140 человек травмированы. 4 нацгвардийцев - погибли
5 лет назад 31 августа во стенами Верховной Рады несколько тысяч людей протестовали против изменений в Конституцию относительно децентрализации. Из толпы в спецназовцев бросили гранату. В результате взрыва более 140 человек травмированы. 4 нацгвардийцев - погибли

5 лет назад 31 августа под стенами Верховной Рады собрались несколько тысяч человек. Они протестовали против изменений в Конституцию относительно децентрализации. Их возмущение вызвал пункт переходных положений, по которым, якобы, Донбассу давали особый статус.

Когда толпа услышала, что парламентарии одобрили документ, в ход пошли дымовые шашки, петарды и шумовые гранаты. А в 13:46. из толпы бросили боевую. В результате взрыва более 140 людей получили травмы. Погибли 4 нацгвардейца: один на месте, других пытались спасти врачи. Это Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Олег Костина и Богдан Дацюк. Все четверо служили в Первой Президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии в то время только 4 месяца.

"Они стояли позади в тылу. Их задача, если кто-то будет прорываться, маловероятно это, из-за плотной цепиь военнослужащих и полицейских, если будут подходить к двери подъезда Верховной Рады, чтобы они их приостановили. Но так случилось, что граната перелетела через более опытных и попала как раз в этих военнослужащих", - рассказывал Владимир Мусиенко, командир воинской части 3027 НГУ.

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Сначала правоохранители расследовали одно большое дело по событиям 31-го августа. Но позже решили разделить его на два отдельных производства. Первое касается массовых беспорядков и сопротивления силовикам. Второе - бросание боевой гранаты в ряды Нацгвардии и милиции - квалифицировали как террористический акт.

Обвинения в его совершении выдвинули двум людям - Игорю Гуменюку и Сергею Крайняку. На время задержания 21-летний Гуменюк был бойцом-добровольцем батальона "Сич", который впоследствии подчинили Министерству внутренних дел. Но за два дня до событий под Верховной Радой он написал рапорт об увольнении. Его товарищ, 21-летний Сергей Крайняк, входил в ультраправую молодежную организации "Сокол".

Уже через год после событий дело передали в Шевченковский райсуд. В январе 2018 суд постановил проводить разбирательство в закрытом режиме по просьбе потерпевших. За это время было около 70 судебных разбирательств. Приговора еще нет.

Адвокат Игоря Гуменюка, которого обвиняют в теракте под парламентом 31 августа, заявлял о психологическом и физическом давление на своего подзащитного. Защитник Сидор Кизин утверждал, что с Гуменюком в камере сидят двое мужчин, которые убеждают его сотрудничать со следствием. Из-за отказа сокамерники вроде пытались травмировать канцелярской ручкой глаза и угрожали похитить его мать. Адвокат настаивал, что МВД пытается создать его подзащитному невыносимые условия, чтобы тот согласился свидетельствовать, что именно лидеры политической силы "Свобода" заказали теракт.

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Дата
31
августа

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Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших

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