Под стены Одесского облсовета принесли гроб и венки

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В Одессе активисты протестуют против возможного избрания председателем Одесского областного совета Виталия Саутенкова, фракция "Оппозиционный блок".

Сегодня должна состояться сессия облсовета. Под стенами здания собрались представители разных проукраинских организаций, журналисты, работники сферы культуры и др., об этом сообщает УНИАН.

Также люди вышли против возможного увольнения с должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, против назначения которого изначально выступал Саутенков.

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Участники акции заявиляють, что Саутенков известный своей пророссийской позицией и не может возглавлять областной совет. Держат плакаты "Нет сепаратизма", "Нет ОНР" и другие.

Также рядом проходит еще одна акция, участники которой принесли гроб с камнями и похоронными венками. Они стоят с плакатами, на которых написано "Остановите банду Ноняка", "Стоп перегрузке!", "Остановите хаос на дорогах" и др. Эта группа протестующих заявляет, что выступает против коррупции в Укртрансбезопасности.

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