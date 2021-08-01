Под Одессой масштабный пожар: горят склады

В селе Дачное Одесской области загорелся трехэтажный склад. Он находится на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 11:10 год 1 августа площадь пожара составляет около 10 тыс. Кв. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекли 84 человека и 22 единицы техники ДСНС.

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В Харькове по улице Ушакова полуголый человек бушевал на крыше дома. За его неадекватное поведение вызвали полицейских.

Мужчина бросался на правоохранителей с металлической палкой. Двое полицейских получили травмы. Один из них упал из дома.