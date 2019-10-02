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среда, 02 октября 2019 09:18

Под Киевом застрелили грузина, который поранил спецназовцев
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В селе Хотяновка Киевской области КОРДовци застрелили грузина, который при задержании ранил двух спецназовцев. А 10 дней назад он во время проверки документов стрелял в полицейских на столичной Оболони
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В селе Хотяновка Киевской области КОРДовци застрелили грузина, который при задержании ранил двух спецназовцев. А 10 дней назад он во время проверки документов стрелял в полицейских на столичной Оболони
В селе Хотяновка Киевской области КОРДовци застрелили грузина, который при задержании ранил двух спецназовцев. А 10 дней назад он во время проверки документов стрелял в полицейских на столичной Оболони
В селе Хотяновка Киевской области КОРДовци застрелили грузина, который при задержании ранил двух спецназовцев. А 10 дней назад он во время проверки документов стрелял в полицейских на столичной Оболони

В селе Хотяновка Киевской области КОРДовци застрелили грузина, который при задержании ранил двух спецназовцев.

10 дней назад ликвидированный злоумышленник во время проверки документов стрелял в полицейских на столичной Оболони, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленник во время проверки документов стрелял в полицейских. Удалось установить личность правонарушителя. Это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка. Была спланированная спецоперация по его задержанию", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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По его словам, полицейские окружили строительный вагончик, где преступник мог находиться. И предложили сдаться. Однако злоумышленник открыл стрельбу из двух пистолетов. В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Первая стрельба произошла в Оболонском районе столицы возле ресторана Forrest Club. Патрульные остановились вблизи странно припаркованной машины "Lada". У машины находились четыре человека - иностранцы. Попытка проверки документов закончилась стрельбой. После этого злоумышленники бросились бежать. Троих из них задержали, четвертый скрылся.

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октября

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