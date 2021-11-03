Под Киевом задержали вооруженных "гастролеров" из РФ

Фото: npu.gov.ua

В Киевской области задержали банду вооруженных грабителей из Российской Федерации

Злоумышленники "посетили" по меньшей мере четыре имения в области - проникали в дома, связывали хозяев и очищали дома. В общей сложности похитили $420 тыс., €250 тыс. и 300 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины.

"15 августа грабители влезли в дом жительницы села Гнедин, связали женщину пластиковыми хомутами и похитили у потерпевшей деньги и ювелирные изделия. Затем пытались ограбить дом в Ворзеле, но их остановили охранники. В селе Княжичи напали на дом супругов, где похитили деньги и личные вещи. А в поле зрения правоохранителей попали в селе Козин – там из дома украли сейф и попали на камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабежи, похищение человека и разбой: задержали группу бандитов с иностранцами

Полицейские отработали более 400 камер видеонаблюдения и задержали грабителей.

Подозреваемыми оказались ранее судимые граждане РФ 43 и 45 лет, нелегально пересекшие украинскую границу. Один из фигурантов ранее судим за убийство и провел в местах лишения свободы более 10 лет. Его сообщник тоже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Правоохранители разоблачили двух граждан России, совершивших разбойное нападение на семью предпринимателя в селе Сиротино Луганщины. Одного из подозреваемых оперативники задержали в Харькове. Другой злоумышленник скрывается от следствия в России.