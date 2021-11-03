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среда, 03 ноября 2021 19:10

Под Киевом задержали вооруженных "гастролеров" из РФ
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Полиция Киевской области задержала вооруженных грабителей из Российской Федерации
Фото: npu.gov.ua
Полиция Киевской области задержала вооруженных грабителей из Российской Федерации
Полиция Киевской области задержала вооруженных грабителей из Российской Федерации
Полиция Киевской области задержала вооруженных грабителей из Российской Федерации
Полиция Киевской области задержала вооруженных грабителей из Российской Федерации

В Киевской области задержали банду вооруженных грабителей из Российской Федерации

Злоумышленники "посетили" по меньшей мере четыре имения в области - проникали в дома, связывали хозяев и очищали дома. В общей сложности похитили $420 тыс., €250 тыс. и 300 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины.

"15 августа грабители влезли в дом жительницы села Гнедин, связали женщину пластиковыми хомутами и похитили у потерпевшей деньги и ювелирные изделия. Затем пытались ограбить дом в Ворзеле, но их остановили охранники. В селе Княжичи напали на дом супругов, где похитили деньги и личные вещи. А в поле зрения правоохранителей попали в селе Козин – там из дома украли сейф и попали на камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

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Полицейские отработали более 400 камер видеонаблюдения и задержали грабителей.

Подозреваемыми оказались ранее судимые граждане РФ 43 и 45 лет, нелегально пересекшие украинскую границу. Один из фигурантов ранее судим за убийство и провел в местах лишения свободы более 10 лет. Его сообщник тоже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Правоохранители разоблачили двух граждан России, совершивших разбойное нападение на семью предпринимателя в селе Сиротино Луганщины.

Одного из подозреваемых оперативники задержали в Харькове. Другой злоумышленник скрывается от следствия в России.

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