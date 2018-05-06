Под Киевом задержали пьяного экс-полковника, который едва не сбил человека

Неподалеку от Киева задержали бывшего полковника милиции, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом задержали бывшего полковника милиции, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем.

Инцидент произошел в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области, передает dtp.kiev.ua.

За рулем автомобиля был экс-полковник милиции Дзядзевич Виталий Владимирович. Мужчина был настолько пьян, что не мог выйти из авто.

"Дзядзевич Виталий Владимирович, бывший полковник милиции, пьяный настолько, что не мог даже выйти, ездил по газонам и клумбах в с. Белогородка, жк. Белый шоколад", - отметили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель пикапа въехал в толпу на параде, есть пострадавшие

Пьяный водитель едва не сбил пешехода, а после приезда полиции начал пугать своей "просроченной корочкой" и бросаться на людей.

Народного депутата от БПП Павла Ризаненка остановил столичный патруль полиции. Нардеп находился за рулем Porsche-Cayenne в нетрезвом состоянии.