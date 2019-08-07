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среда, 07 августа 2019 22:50

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
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Под Киевом горит птицефабрика. Фото: ГСЧС
Под Киевом горит птицефабрика. Фото: ГСЧС
Под Киевом горит птицефабрика. Фото: ГСЧС
Под Киевом горит птицефабрика. Фото: ГСЧС
Под Киевом горит птицефабрика. Фото: ГСЧС

В Васильковском районе вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике.

Сейчас площадь пожара составляет до 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Киевской области.

Как отмечается, пожар начался в 19:50 в ангаре на территории птицефабрики Ясенсвит.

"Жертв и пострадавших нет. От ДСНС привлечено 30 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.

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На кадрах, снятых у места возгорания, видно, что клубы дыма видны на расстоянии нескольких километров от фабрики.

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Усиливается грандиозный пожар птицефабрике под Киевом в городе Васильков, второй за этот год многие киевляне боятся так как дым виден со всего правого берега. не бойтесь, всё почти под контролем, но это не точно Чп под Киевом: опять очень сильно горит Васильковская птицефабрика. Прошлый раз просили удалить все фото и видео по пожару, безвозмездно, "во имя добра" Но курятину мне во имя добра почему то не дают, только за деньги. Зрада?

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

В Ачинском районе Красноярского края в ходе взрывов на военных складах погиб один человек. Восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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