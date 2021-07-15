Под Киевом воры ворвались в дом супругов: у мужчины остановилось сердце

В Киевской области воры ворвались в дом супругов. У мужчины после избиения и грабежа остановилось сердце. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Русанове под Киевом трое неизвестных напали на супругов. Связали и ограбили.

В результате нападения 60-летний хозяин умер, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Трое неизвестных ворвались в дом пожилых супругов, связали хозяев. И, нанеся телесные повреждения мужчине, потребовали информацию о том, где супруги хранит сбережения. Забрав деньги и ювелирные изделия, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. После нападения неизвестных 60-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Жена вызвала полицию", - рассказали в ведомстве.

Нападающих разыскивают. За разбой им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В селе Гнедин Киевской области пятеро неизвестных напали на мэра Броваров Игоря Сапожко, избили его и ограбили. Они связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали $10 тыс., а также ювелирные изделия.