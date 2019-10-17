Под Киевом в учебном центре смертельно травмировался срочник

В Киевской области в учебно-тренировочном центре "Десна" солдат-срочник упал с перил и умер через несколько дней в госпитале. Фото - Википедия

17 октября в Центральном военном госпитале в Киеве умер Роман Бирук. Он - солдат-срочник, 11 месяцев служил в учебно-тренировочном центре "Десна".

В ночь на 14 октября упал с перил. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и кому II-III степени, сообщили в пресс-службе учебного центра.

"Военнослужащий Роман Бирук травмировался в результате собственной неосторожности. Почти в полночь после отбоя старший солдат вместе с сослуживцем нарушили распорядок дня, решив выйти на перекур из казармы на улицу. Уже спустившись на пролет, товарищ Романа увидел, как парень сел на перила, пытаясь съехать вниз. Но, по словам бойца, солдат Бирук потерял равновесие, и упал на нижние ступени", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, за несколько минут на месте происшествия были бригады медиков и фельдшеров, которые доставили срочника в местный госпиталь, а оттуда - в Центральный военный клинический госпиталь в Киеве.

В учебном центре проводят служебное расследование. Ответственные командиры и дежурные, которые позволили нарушение распорядка дня, получат строгие наказания - до понижения в должности.

Кроме этого во всех частях усилены меры безопасности.

В Харькове внезапно умер 21-летний солдат-срочник, служивший в военной части №3017. Он потерял сознание. Медики пытались спасти мужчину, 40 минут продолжались реанимационные мероприятия, однако его сердце так и не начало биться.