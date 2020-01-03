Под Киевом трагически погиб 36-летний спасатель

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На Киевщине в аварии погиб 33-летний Николай Тунеев.

Он - пожарный-спасатель 4-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧСУ в г. Киеве, сержант службы гражданской защиты, сообщили коллеги погибшего.

"Большая семья Киевского гарнизона потеряла надежного товарища, друга и профессионала", - говорится в сообщении.

36-летний водитель микроавтобуса Mercedes, в котором ехал Тунеев, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и врезался в дерево. Оба погибли на месте. Их 20-летний товарищ с травмами в больнице, сообщили в полиции.

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Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Автомобиль изъят у качестве вещественного доказательства. Следователи открыли уголовное производство.

Авария произошла 2 января на автодороге между селами Поток и Шандра Мироновского района Киевской области.