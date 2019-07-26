Под Киевом со стрельбой задержали двух грузин

Под Киевом задержали грузин с перестрелкой. Фото: Нацполиция Киевщины

Под Киевом в селе Крюковщина, группа людей напала на 35-летнего водителя автомобиля и похитили сумку с крупной суммой денег

Двое неизвестных разбили стекло в Toyota Land Cruiser, угрожая пистолетом отобрали у водителя сумки с личными вещами, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

После этого они скрылись на автомобиле Mercedes черного цвета.

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Патрульные провели план перехвата. Уже через несколько минут заметили подозрительный автомобиль, который ехал по Одесской трассе, возле села Вита-Почтовая. Водитель игнорировал требования остановиться и продолжал движение. Стреляя по колесам, автомобиль удалось остановить.

Одного из нападавших задержали в лесу возле села Вита-Почтовая. Оперативно задержали и второго мужчину в селе Крюковщина.

Оба - граждане Грузии, проживающих в Киеве. В салоне автомобиля Mercedes нашли пистолет "Форт 12Р" без номеров и патроны к нему. Также у старшего мужчины изъяли сканер.

Их задержали по статьям о разбое и угрозы или насилие в отношении работника полиции. Санкция предусматривают заключение до 10 лет с конфискацией имущества.

Ночью 25 июля в Киеве мужчина пистолетом отстреливался от пьяной компании, на него напала. Двое ребят из компании ударили мужчину, который проходил мимо. Чтобы защитить себя, он достал пистолет. Это еще больше взбудоражило толпу, за это мужа ударили бутылкой по голове.