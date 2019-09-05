Под Киевом с утра горит свалка

В поселке Демидов, Вышгородского района Киевской области горит свалка частного сортировочного завода Фото: kv.dsns.gov.ua

В поселке Демидов Киевской области горит свалка. Сообщение о пожаре поступило в 8:37. Локализовать удалось в 15:30 на площади 1,5 га.

"По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками", - сообщили в ГСЧС Киевской области.

К тушению привлечены 18 пожарных из поселков Дымер и Новые Петровцы, 3 единицы техники, 2 трактора, 1 водовозка и 2 самосвала по 20 т. Ликвидация продолжается.

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На место происшествия прибыли спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Дымер и 39-й Государственной пожарно-спасательной части села Новые Петровцы.