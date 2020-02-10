Под Киевом разбился самолет. Погиб весь экипаж

В результате авиакатастрофы погибли 7 членов экипажа:
1. Командир воздушного судна, летчик-испытатель I класса Сергей Максимов.
2. Второй пилот, летчик-испытатель I класса, помощник командира Владимир Лысенко.
3. Штурман-испытатель I класса Владимир Непочатых.
4. Бортинженер-испытатель II класса Павел Скотников.
5. Бортрадист-испытатель II класса Андрей Кострикин.
6. Ведущий инженер-испытатель по экспериментальным работам I класса Михаил Березюк.
7. Ведущий инженер по экспериментальным работам I класса Александр Горельцев.
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Ан-70 разработали на заводе Антонова в 1991 году, в 1994 году строительство первого прототипа было завершено. 16 декабря того же года самолет совершил свой первый полет. В день авиакатастрофы борт выполнял четвертый испытательный полет. Его сопровождал Ан-72В.
В 16:09 самолеты находились на высоте 3200 м, когда Ан-70 стал терять управляемость, ударил сзади Ан-72, от чего отломилась верхняя часть киля и левый стабилизатор. Началось неконтролируемое падение. Самолет упал в лес. Ан-72 несмотря на повреждения удалось посадить.
Расследованием причин катастрофы занималась Государственная комиссия под председательством Министра обороны Украины. По результатам расследования было установлено, что столкновение самолетов произошло в результате потери визуального контакта при выполнении маневров без ведения взаимного радиообмена и несвоевременные действия экипажей по предотвращению столкновения.
Пилоты Ан-72, которые стали свидетелями аварии, говорили, что еще до столкновения самолет Ан-70 стал неуправляем и его понесло. Однако следственная комиссия частично уничтожила и исказила записи испытательной аппаратуры и кассет аварийных самописцев Ан-70 и Ан-72, на основе которых в дальнейшем были сделаны неправильные выводы о причинах катастрофы.
8 февраля прошел месяц со дня авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев", разбился вблизи Тегерана через несколько минут после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. 11 погибших были гражданами Украины. Кроме 9 членов экипажа были еще 2 пассажиров.
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