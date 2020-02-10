Под Киевом разбился самолет. Погиб весь экипаж

25 лет назад 10 февраля вблизи села Большой Лес Бородянского района Киевской области во время испытательного полета разбился первый прототип Ан-70.

В результате авиакатастрофы погибли 7 членов экипажа:

1. Командир воздушного судна, летчик-испытатель I класса Сергей Максимов.

2. Второй пилот, летчик-испытатель I класса, помощник командира Владимир Лысенко.

3. Штурман-испытатель I класса Владимир Непочатых.

4. Бортинженер-испытатель II класса Павел Скотников.

5. Бортрадист-испытатель II класса Андрей Кострикин.

6. Ведущий инженер-испытатель по экспериментальным работам I класса Михаил Березюк.

7. Ведущий инженер по экспериментальным работам I класса Александр Горельцев.

Автор: hxai-71.obninsk.ru 10 февраля 1995 в Киевской области во время испытательного полета разбился первый прототип Ан-70. Погибли 7 членов экипажа

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Ан-70 разработали на заводе Антонова в 1991 году, в 1994 году строительство первого прототипа было завершено. 16 декабря того же года самолет совершил свой первый полет. В день авиакатастрофы борт выполнял четвертый испытательный полет. Его сопровождал Ан-72В.

В 16:09 самолеты находились на высоте 3200 м, когда Ан-70 стал терять управляемость, ударил сзади Ан-72, от чего отломилась верхняя часть киля и левый стабилизатор. Началось неконтролируемое падение. Самолет упал в лес. Ан-72 несмотря на повреждения удалось посадить.

Автор: hxai-71.obninsk.ru Ан-70 разработали на заводе Антонова в 1991 году

Расследованием причин катастрофы занималась Государственная комиссия под председательством Министра обороны Украины. По результатам расследования было установлено, что столкновение самолетов произошло в результате потери визуального контакта при выполнении маневров без ведения взаимного радиообмена и несвоевременные действия экипажей по предотвращению столкновения.

Автор: wikimapia.org На месте катастрофы Ан-70 в 1995 году установили памятный знак

Пилоты Ан-72, которые стали свидетелями аварии, говорили, что еще до столкновения самолет Ан-70 стал неуправляем и его понесло. Однако следственная комиссия частично уничтожила и исказила записи испытательной аппаратуры и кассет аварийных самописцев Ан-70 и Ан-72, на основе которых в дальнейшем были сделаны неправильные выводы о причинах катастрофы.

8 февраля прошел месяц со дня авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев", разбился вблизи Тегерана через несколько минут после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. 11 погибших были гражданами Украины. Кроме 9 членов экипажа были еще 2 пассажиров.