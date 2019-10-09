Под Киевом погибли близняшки

Под Киевом легковушка насмерть сбил сестер-близняшек. Фото - kv.npu.gov.ua

В с. Требухов Броварского района под Киевом водитель легковушки сбил 35-летних сестер-близняшек.

От полученных травм женщины погибли на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Произошла трагедия возле одного из жилых домов. Недалеко от него пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном месте. На скорости на них наехал автомобиль. От сильного удара их отбросило на несколько метров, а в машине разбилось лобовое стекло", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство.

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