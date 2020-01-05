Под Киевом на даче сгорело три человека

В Киевской области на даче сгорели три человека. Фото: zik.ua

В селе Раковка Вышгородского района Киевской области на даче сгорели три человека.

Пожар начался на втором этаже дачного дома, выгорела крыша. Огонь тушили почти да часа. В доме нашли тела трех взрослых людей.

Причин возгорания пока не называют.

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В городе Токмак Запорожской области в результате пожара в квартире погибла женщина и двое ее детей. Возгорание скорее всего произошло из-за свечи. Две недели назад из-за долгов коммунальщики отрезали дом от электричества.