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воскресенье, 05 января 2020 10:52

Под Киевом на даче сгорело три человека

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Под Киевом на даче сгорело три человека
В Киевской области на даче сгорели три человека. Фото: zik.ua

В селе Раковка Вышгородского района Киевской области на даче сгорели три человека.

Пожар начался на втором этаже дачного дома, выгорела крыша. Огонь тушили почти да часа. В доме нашли тела трех взрослых людей.

Причин возгорания пока не называют.

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В городе Токмак Запорожской области в результате пожара в квартире погибла женщина и двое ее детей. Возгорание скорее всего произошло из-за свечи. Две недели назад из-за долгов коммунальщики отрезали дом от электричества.

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Дата
05
января

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