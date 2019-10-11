Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы

На Киевщине 54-летний мужчина 3 суток бил и насиловал 51-летнюю знакомую с инвалидностью. Фото - kv.npu.gov.ua

В Броварах Киевской области 54-летний мужчина закрыл в квартире 51-летнюю знакомую с инвалидностью и 3 дня бил ее и насиловал.

Пытки для женщины кончились, когда домой вернулась сожительница мужчины и увидела избитую подругу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"51-летняя женщина, которая имеет инвалидность І группы, стала жертвой своего знакомого. Злоумышленник пригласил ее к себе в гости, поскольку женщина дружила с его сожительницей. Не видя опасности, она согласилась. Однако подруги в квартире не было, а мужчина закрыл дверь на ключ. Три дня он удерживал свою жертву против ее воли, насиловал и бил", - говорится в сообщении.

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Пострадавшую госпитализировали с переломом плечевой кости, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

Насильника задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Из квартиры полицейские изъяли вещественные доказательства - вещи потерпевшей. Следствие продолжается.

Вблизи села Каменка Двуречанского района Харьковской области 27-летнюю женщину изнасиловал на год младше знакомый. О преступлении в полицию сообщила мать потерпевшей.