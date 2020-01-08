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среда, 08 января 2020 14:12

Под Киевом мужчина пытался спрыгнуть с крыши вместе с трехлетней дочкой

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В Броварах спасатели сняли с крыши мужчину в неадекватном состоянии и его трехлетнего ребенка.

Ночью, 8 января, спасателям поступило сообщение, что на крыше двухэтажного дома на улице Степана Бандеры находится человек с ребенком.

"По прибытию спасателями установлено, что мужчина 1985 года рождения под действием неизвестных веществ вылез на крышу двухэтажного дома вместе с ребенком 2016 рождения. Взвесив ситуацию, один из спасателей через чердачное окно дома поднялся к мужчине и уговорил его отдать ребенка. Мужчина долго колебался и все же впоследствии согласился, что девочке холодно и нужно ее одеть", – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

После этого к мужчине, пребывавшему в неадекватном состоянии, по лестнице поднялся спасатель.

"Мужчина был напуган и был уверен, что представители полиции в него начнут стрелять. Пообщавшись, спасателю удалось успокоить его и убедить покинуть опасное место", – сообщили в ГСЧС. – Мужчина хотел покончить с собой, спрыгнув с крыши."

3-летнюю девочку доставили в больницу, где ее обследовали медики. С мужчиной-самоубийцей работают специалисты-психологи, причиной такого поступка молодого человека стала недавняя смерть жены", – сказали в полиции.

3 января, около 18:00, в селе Угринов Пидгаецкого района на Тернопольщине в клубе прогремел взрыв и начался пожар. Пострадали 8 несовершеннолетних ребят.

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Дата
08
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