Под Киевом мужчина похитил из детсада 6-летнего сына

Утром 5 ноября в Белой Церкви Киевской области мужчина похитил из сада 6-летнего сына.
Вместе с ним на собственном авто направлялся в Одессу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"В ходе отработок камер уличного видеонаблюдения, удалось отследить маршрут автомобиля. Ориентировка на легковушку передали патрулям Черкасской и Одесской областей. Остановили отца с сыном уже на Черкасщине, в г.Умань. Правоохранителям мужчина пояснил, что забрал сына, потому что он якобы жаловался, что его обижает сожитель матери", - рассказали в полиции.
Вся семья находится в отделении полиции. Работники ювенальной превенции проведут беседу с родителями по дальнейшему совместному воспитанию сына.
На Кировоградщине мужчина похитил бывшую жену и их общего 3-летнего сына. Отвез их в Киев. Женщину связал в хостеле, а сам с сыном исчез.
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