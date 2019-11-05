Под Киевом мужчина похитил из детсада 6-летнего сына

Утром 5 ноября в Белой Церкви Киевской области мужчина похитил из сада 6-летнего сына.

Вместе с ним на собственном авто направлялся в Одессу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua В Белой Церкви Киевской области мужчина похитил из сада 6-летнего сына. Вместе с ним направлялся на собственном авто в Одессу

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"В ходе отработок камер уличного видеонаблюдения, удалось отследить маршрут автомобиля. Ориентировка на легковушку передали патрулям Черкасской и Одесской областей. Остановили отца с сыном уже на Черкасщине, в г.Умань. Правоохранителям мужчина пояснил, что забрал сына, потому что он якобы жаловался, что его обижает сожитель матери", - рассказали в полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua Мужчину с сыном разыскали. Малый говорил папе, что его якобы обижает отчим

Вся семья находится в отделении полиции. Работники ювенальной превенции проведут беседу с родителями по дальнейшему совместному воспитанию сына.

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