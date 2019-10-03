Под Киевом избили и выбросили на обочине 19-летнего

Задержали подозреваемых в избиении 19-летнего в Броварах под Киевом. Потерпевшего без сознания они раздели и выбросили на обочине дороги. Таким образом инсценировали ДТП.

Одного из подозреваемых схватили в Днепре. Другого - в Броварах, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua В Броварах под Киевом двое мужчин избили и ограбили 19-летнего

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"Потерпевший праздновал свой День рождения с двумя друзьями, когда на улице компания познакомилась с тремя мужчинами. Именинник предложил им присоединиться к празднованию. Все вместе пошли к дому одного из новых "друзей". Там двое сообщников избили табуреткой именинника, пока не потерял сознание. Тогда раздели потерпевшего и вынесли на обочину проезжей части", - рассказали в полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua Пострадавшего раздели и выбросили на обочине дороги, чтобы имитировать ДТП

Сейчас нападавшие дают показания. У них изъяли вещественные доказательства. Их могут посадить на 10 лет. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Продолжаются следственные действия.

В Черкасской области среди дороги "Канев-Пекари-Хмельная" нашли труп женщины. На теле убитой многочисленные ушибы, переломы костей черепа и многочисленные колото-резаные раны.