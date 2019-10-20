Под Киевом 33-летний мужчина скончался во время задержания

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В поселке Барышевка Киевской области 33-летний подозреваемый в хулиганстве внезапно умер во время задержания полицейскими. Инцидент произошел 19 октября.

Перед тем мужчина устроил драку в доме, во время которой разбил мебель, ранил ножом брата жены, а затем скрылся на автомобиле, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В области ввели план-перехват и разыскали нападавшего. Водитель оказал сопротивление полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину. Постепенно задержанному становилось плохо. Полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что на теле умершего не обнаружили никаких телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи открыли уголовное производство по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении полицейского". О смерти задержанного сообщили в прокуратуру и Государственное бюро расследований.

В Сумах во время задержания в машине патрульных умер 29-летний мужчина. Перед тем он в нетрезвом состоянии не хотел оставлять гараж знакомого, разбросал вещи и вел себя неадекватно.