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"Почернели конечности, кровь стала жидкая" - подробности смерти пациентки после наркоза

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&quot;Почернели конечности, кровь стала жидкая&quot; - подробности смерти пациентки после наркоза
41-летняя Вита Кисиль умерла после операции от некачественного препарата для наркоза. Фото: obozrevatel.com

Перед смертью у пациентки из города Каменского Днепропетровской области Виты Кисель был критическом состоянии, у нее почернели уши и конечности.

Об этом рассказал во время пресс-концеренции главный врач Днепровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает "КП в Украине".

41-летней Вити Кисель операцию провели 18 декабря в 9-й городской клинической больницы города Каменское. Вечером после операции женщина телефону рассказала родным, что все прошло успешно, только она тяжело отходит от наркоза.

На следующее утро состояние ее резко ухудшилось: потеряла сознание, давление упало до критических показателей. В 3 часа ночи 20 декабря пациентку экстренно доставили в Днепровской областной больницы им. Мечникова.

Когда женщину привезли в больницу Днепра, ее было практически невозможно спасти.

"У нее почернели уши и конечности. Кровь была настолько жидкой, что препараты не действовали. 12 часов медики делали все возможное, боролись за ее жизнь. Задействовали все ресурсы, но, к сожалению, она умерла", - сообщил Рыженко.

Эксперты подозревают, что причиной смерти пациентки мог стать препарат для наркоза украинского производства. Кроме Виты Кисель, в той же больнице пострадали еще шесть пациентов, получавших хирургическое лечение.

Все препараты для наркоза изъяли для проверки. А пока на Днепропетровщине массово отменили операции.

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В СМИ появилась информация, что причиной смерти стал препарат "Дипрофол", но глава департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк это отрицает.

"То, что произошло в больнице №9 в Каменском, может случиться в любой момент в любой украинской больнице. Подобные препараты для наркоза можно купить даже через интернет. Нужно регулировать эти вопросы на законодательном уровне. Относительно препарата мы ждем результата экспертизы центра по контролю за лекарствами. из больниц эта серия удалена ", - заявил чиновник.

В полиции пока не называют причины смерти, ждут результатов экспертизы.

"Семь человек были прооперированы в 9-й больницы в период с 17 по 19 декабря. После операций во всех произошло резкое ухудшение здоровья. В областную больницу им. Мечникова все были перевезены 20 декабря. Полиция провела обыск в больнице, изъяли медицинские препараты , которые использовались в этот период, изъяли документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу умершей ", - сообщили в пресс-служб полиции Каменского.

В городе Каменское на Днепропетровщине из-за некачественного наркоза во время операций пострадали семь пациентов. Больные с тяжелыми осложнения были доставлены в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась, сообщили в Каменском отделе полиции.

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