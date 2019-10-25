По мнению прокуратуры, убитый в Харькове мужчина не был важным свидетелем

Владимир Борох - не ключевой свидетель по делу Вороненкова. Фото: hk.npu.gov.ua

Убит 25 октябре в перестрелке в Харькове Владимир Борох не был ключевым лицом в расследовании по делу убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец.

"Этот человек задерживался одновременно с одним из подозреваемых в убийстве Дениса Вороненкова. Однако в ходе следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству не получено. В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил", - сказала Максимец .

Есть версия, что мишенью киллера была не Борох, а второй пострадавший, который сейчас в тяжелом состоянии под охраной находится в больнице. Это бывший участник организации "Оплот" Георгий Исаков, на которого ранее уже совершали покушение.

Личность киллера, который при сопротивлении полиции подорвал себя гранатой, установили. Им оказался 47-летний житель Горловки Алексей Титов.

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Владимир Борох, которого расстреляли возле супермаркета в Харькове, был свидетелем по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил адвокат Святослав Пархоменко. Он - защитник подозреваемого в организации убийства россиянина Александра Лося.