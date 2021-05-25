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вторник, 25 мая 2021 15:45

По Херсонщине промчался торнадо: фото
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По Херсонщине пронесся торнадо. Непогода повалила деревья и значительно повредила крыши зданий. В результате ураганного ветра также пострадали заборы.

Обошлось без жертв, сообщает полиция Херсонской области.

"В селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины накануне промчался торнадо. На помощь местным жителям прибыли работники сектора превентивной деятельности. Правоохранители обходят помещения граждан, чтобы узнать о самых необходимых потребностях", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

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27 сентября торнадо повалил деревья и повредил крыши зданий на Херсонщине. Обошлось без жертв. Судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже слабый EF-3 по шкале Фуджиты.

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Дата
25
мая

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