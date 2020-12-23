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среда, 23 декабря 2020 16:08

По делу обвиняемого в убийстве экс-министра сообщили последние новости

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По делу обвиняемого в убийстве экс-министра сообщили последние новости
Подозрение дипломату Леониду Кожаре объявили на 33-й день после гибели в его доме товарища Сергея Старицкого. Фото: wikipedia.org

Бывшего министра иностранных дел 57-летнего Леонида Кожару будут судить за умышленное убийство товарища, столичного бизнесмена 56-летнего Сергея Старицкого.

Следствие завершено. Обвинительный акт направили в суд. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Следователи установили, что обвиняемый, его жена и потерпевший вместе выпивали. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара ударил своего гостя пистолетом в затылок. После чего выстрелил ему в голову. Выстрел был смертельный.

Если вину экс-министра докажут, могут посадить на 15 лет.

Вину за убийство Сергея Старицкого пыталась взять на себя Марина Козерод, жена Леонида Кожары. Говорила, что увидела пистолет в руках погибшего. Подошла к нему и пыталась отобрать оружие. Во время борьбы раздался выстрел и гость упал на пол. Ее мужа в этот момент не было в комнате. Чтобы проверить показания, подозреваемая воспроизвела события того вечера. Эксперты пришли к выводу, что жене экс-министра неизвестны все обстоятельства происшествия. Поэтому она не может быть причастна к убийству. Ее обвиняют в предоставлении заведомо ложных показаний по этому делу. Могут посадить на 5 лет.

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